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Шарапова: взяла на себя обязательство — каждое утро просыпаться с моим лучшим другом

Шарапова: взяла на себя обязательство — каждое утро просыпаться с моим лучшим другом
Теннис / WTA 0
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова в своём «инстаграме» обратилась к 2020 году.

«2020-й, я представляла тебя совсем другим. Как и все мы! По общему признанию, ты добавил немного блеска в суровую и душераздирающую реальность. Лично мне ты дал смелость отказаться от той жизни и карьеры, которые я когда-либо знала. Я каждый день хочу ущипнуть себя, когда думаю о сроках принятого решения. Ты вручил мне подарок и обязательство на всю жизнь — просыпаться каждое утро с моим лучшим другом. Я ощущаю невероятное вдохновение от того, что произойдёт в 2021 году. С Новым годом!» — написала Шарапова.

Пост доступен в «инстаграме» Марии Шараповой

Ранее Шарапова сообщила, что согласилась выйти замуж за своего бойфренда — британского миллионера Александра Гилкса.

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