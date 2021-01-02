Анастасия Павлюченкова отпраздновала Новый год в эффектном коротком платье

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новый пост в «Инстаграме» и сообщила, что встретила Новый год в Дубае. Спортсменка сфотографировалась в эффектном коротком платье.

«Рада, что наконец отмечаю Новый год с близкими, впервые за годы не на турнире или в самолёте. Желаю всем здоровья, и будьте добрее друг к другу», — написала Павлюченкова.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

Анастасия начнёт сезон начнёт сезон на турнире в Абу-Даби, который будет проходить с 5 по 13 января.

29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде, трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису. Она мастер спорта России.

Анастасия Павлюченкова назвала турниры, на которых сыграет в начале сезона