Кей Нисикори: игроки из топ-20 сейчас сильнее, чем 5 лет назад

Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори, ныне занимающий 41-ю строчку в рейтинге ATP, признался, что ему будет нелегко вернуться на прежние позиции.

«Знаю, нужно немало времени для возвращения в топ-10. Мне потребовалось полгода, чтобы набрать форму после операции на запястье. Игроки из топ-20 сейчас сильнее, чем пять лет назад. Будет нелегко вернуться в первую десятку, но верю, что мне это по силам, если смогу играть нормально. 2021-й будет годом моего рестарта», — приводит слова Нисикори Tennis World USA.

В 2020 году Нисикори провёл шесть матчей, в которых одержал лишь две победы. Последний трофей Кей выиграл в начале 2019 года на соревнованиях в Брисбене (Австралия).