Джокович в образе Деда Мороза поздравил болельщиков с Новым годом

Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил болельщиков с Новым годом. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал семейное фото, представ в образе Деда Мороза.



«Всей нашей семьёй поздравляем вас с Новым годом! Желаем любви, улыбок и света», — подписал снимок Джокович.

Серб — 17 кратный победитель турниров «Большого шлема». Восемь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз становился победителем Уимблдонского турнира, трижды с триумфом заканчивал Открытый чемпионат США и один раз побеждал на Ролан Гаррос.



В 2020 году Новак Джокович стал победителем Australian Open и соревнований в Дубае, Цинциннати и Риме. В 46 проведённых матчах одержал 41 победу и в шестой раз в карьере завершил сезон в ранге первой ракетки мира.