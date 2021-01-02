Восемь теннисисток снялись с турнира WTA 500 в Абу-Даби

Сразу восемь теннисисток отказались от участия в турнире категории WTA 500 в Абу-Даби (Дубай), который стартует 5 января, сообщает итальянский журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».

В их числе швейцарка Белинда Бенчич, китаянка Чжен Сайсай, француженка Каролин Гарсия, латвийка Елена Остапенко, американка Даниэль Коллинз, румынка Патрисия-Мария Циг, чешка Катержина Синякова и бельгийка Элисон ван Эйтванк.

Благодаря этому в основной сетке сыграют россиянка Анастасия Потапова и украинка Марта Костюк.

Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530.

Турнир в Абу-Даби — единственные соревнования WTA, которые пройдут на неделе с 5 по 13 января. Следующие турниры состоятся уже в Мельбурне перед стартом Australian Open.

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