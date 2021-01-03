Экс 6-я ракетка мира: в гонке за звание величайшего игрока в истории осталось 2 участника
Бывшая шестая ракетка мира, финалист «Ролан Гаррос» 1973 года Никола Пилич предположил, что Роджеру Федереру будет крайне сложно выиграть ещё один турнир «Большого шлема». В активе швейцарца 20 титулов на мэйджорах.
«Мне трудно представить, что Роджер Федерер выиграет ещё один или два турнира «Большого шлема». Я не говорю, что он не сможет этого сделать, но это будет крайне сложно. Помимо двух великих соперников — Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, — появилось немало сильных молодых игроков: Зверев, Медведев, Тим. А Федереру уже 39. Мне кажется, что гонка за звание лучшего игрока всех времён сократилась до двух участников», — приводит слова Пилича Tennis World USA.
Надаль за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема», Джокович — 17.
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль переизбраны в совет игроков ATP
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