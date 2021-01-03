«Счастливого 2 января». Даниил Медведев опубликовал первый пост в 2021 году
Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал первый пост в наступившем году. Спортсмен сфотографировался у новогодней ёлки в Монте-Карло.
«Счастливого 2 января», — подписал снимок Даниил.
Фото доступно в «инстаграме» Даниила Медведева
В 2020 году уроженец Москвы выиграл два турнира — «Мастерс» в Париже (Франция) и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.
В ноябре россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.
Даниил Медведев показал фото с женой
Рекомендуем вам
- 3 января 2021
-
11:10
-
10:07
-
09:01
- 2 января 2021
-
22:11
-
13:25
-
12:56
-
11:06
-
10:19
-
09:00
- 31 декабря 2020
-
18:23
-
18:08
-
17:04
-
16:46
-
16:16
-
15:57
-
15:15
-
14:50
-
14:19
-
13:53
-
10:30
-
09:36
-
00:50
-
00:40
-
00:05
- 30 декабря 2020
-
23:25
-
22:42
-
21:18
-
18:35
-
17:50
-
17:23
-
16:59
-
15:24
-
14:35
-
13:00
-
12:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам