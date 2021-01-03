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«Счастливого 2 января». Даниил Медведев опубликовал первый пост в 2021 году

«Счастливого 2 января». Даниил Медведев опубликовал первый пост в 2021 году
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал первый пост в наступившем году. Спортсмен сфотографировался у новогодней ёлки в Монте-Карло.

«Счастливого 2 января», — подписал снимок Даниил.

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Медведева

В 2020 году уроженец Москвы выиграл два турнира — «Мастерс» в Париже (Франция) и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.

В ноябре россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

Даниил Медведев показал фото с женой
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