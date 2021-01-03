«Мяу». Анастасия Павлюченкова опубликовала новое праздничное фото

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новое праздничное фото в своём «инстаграме». Ранее спортсменка сообщила, что встретила Новый год в Дубае в компании близких.

«Мяу», — подписала снимок Анастасия.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой

Анастасия начнёт сезон на турнире в Абу-Даби, который будет проходить с 5 по 13 января. В феврале выступит на турнире в Мельбурне и на Открытом чемпионате Австралии.

29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде, трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису. Мастер спорта России. Павлюченкова стала обладательницей одной из наград WTA, вручаемых по итогам года.