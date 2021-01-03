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Диего Шварцман: надеюсь, Федерер никогда не завершит карьеру

Диего Шварцман: надеюсь, Федерер никогда не завершит карьеру
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о целях на 2021 год.

«Не могу мечтать о титулах на турнирах „Большого шлема“, но постараюсь выиграть на них как можно больше матчей.

На Итоговом чемпионате ATP собираются лучшие игроки, но покрытие и условия мне не нравятся. В Лондоне я проиграл все три матча, несмотря на то что фрагментами показывал отличный теннис. Мои цели на 2021 год — остаться в топ-10 и вновь пробиться на Итоговый чемпионат. Надеюсь, в Турине я сыграю лучше.

В 2021 году также хотелось бы впервые обыграть Роджера Федерера. Надеюсь, он никогда не завершит карьеру, чтобы у меня был шанс победить его", — приводит слова Шварцмана Tennis World USA.

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