Светлана Кузнецова сообщила, что стало причиной её отказа от участия в турнире в Абу-Даби

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова разместила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» видео, где рассказала, почему не примет участия в турнире категории WTA 500 в Абу-Даби (Дубай), который стартует 5 января.



«Вчера большинство людей проголосовало, чтобы я рассказала, почему не улетела. Это не коронавирус. К сожалению, я травмировала ногу на последних тренировках. Надеюсь, ничего серьёзного, но в последний момент сделала МРТ и приняли решение не лететь в Абу-Даби. Будем готовиться к австралийской серии турниров», — сказала Кузнецова.



Турнир в Абу-Даби — единственные соревнования WTA, которые пройдут с 5 по 13 января. Следующие турниры состоятся в Мельбурне перед стартом Australian Open. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530.

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