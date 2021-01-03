На канале Entry List Updates в «Твиттере» появилась информация, что 37-я ракетка мира из Италии Янник Синнер снялся с турнира ATP 250 в Анталье (Турция), который стартует 7 января.



Вместе с Синнером с турнира снялся японский теннисист Таро Даниэл. В основной сетке их заменят представитель Туниса Малек Жазири и испанец Никола Кун.



Турнир в Анталье пройдёт с 7 по 13 января 2021 года.



В октябре 2020 года Синнер стал самым молодым игроком, прошедшим в 1/8 стадию финала «Ролан Гаррос», за 14 лет. В ноябре 2020-го итальянец стал первым игроком 2001 года рождения, кому удалось пробиться в финал и выиграть соревнования категории АТР. На Открытом чемпионате Франции — 2020 ему удалось дойти до четвертьфинала, где он в трёх сетах уступил будущему чемпиону соревнований Рафаэлю Надалю из Испании — 6:7 (4:7), 4:6, 1:6.

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