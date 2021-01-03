Камельзон отреагировал на решение ATP по делу сбежавшего из России американца Куэрри

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал решение ATP по делу сбежавшего из России американца Сэма Куэрри. Напомним, Куэрри и его семья заразились коронавирусом, о чём стало известно во время турнира в Санкт-Петербурге. После этого спортсмен самовольно покинул Россию.

«Я уже и забыл про него, да я думаю, что все забыли. Уже прошло почти полгода. Долго шло разбирательство. Главное, что Куэрри жив и здоров. А то, что ему выписали штраф и применили санкции, ну, американцы привыкли к такому, вот и наказали его на своё усмотрение. Комментировать в духе, хорошо это или плохо, не хочется.



Хорошо только одно, повторюсь, Куэрри и его семья здоровы. Также важно, что он никого не заразил и турнир прошёл на самом высоком уровне.



Это будет примером для других. Коронавирус ни с кем и ни с чем не считается. В любой стране нужно оберегаться. Нормальный человек не должен заразить и других. На любом мероприятии нужно думать о том, что ты сам можешь подхватить болезнь и заразить других», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

ATP завершила расследование по делу Куэрри, сбежавшего с турнира в Санкт-Петербурге