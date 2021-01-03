Турецкий теннисист заразился коронавирусом и снялся с турнира в Анталье

Турецкий теннисист Янки Эрел снялся с турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция) из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом Эрел сообщил на своей странице в "Твиттере".

«Несмотря на то что у меня нет симптомов, мой тест на коронавирус дал положительный результат. Мне пришлось сняться с первого турнира 2021 года — соревнований в Анталье. Жаль, что я пропущу турнир. Очень хотел выйти на корт, но всё это бессмысленно, если я, мои семья и близкие не будут здоровы», — написал Эрел.

Турнир в Анталье пройдёт с 7 по 13 января.

До этого с соревнований снялись итальянец Янник Синнер и японский теннисист Таро Даниэл. В основной сетке их заменят представитель Туниса Малек Жазири и испанец Никола Кун.