На организаторов Australian Open готовятся подать в суд из-за карантина для игроков

Организаторы Открытого чемпионата Австралии столкнулись с новой проблемой за месяц до старта соревнований. Владельцы апартаментов в одном из роскошных отелей Мельбурна намерены подать в суд на организаторов в связи с их планами поместить игроков на карантин в эту гостиницу, сообщает The Sydney Morning Herald.

По словам владельцев апартаментов в Westin Melbourne, они опасаются за своё здоровье и вообще не давали согласия на проживание иностранных игроков.

«Мне 84 года, я нахожусь в группе риска и просто потрясён тем, как они пытаются продавить данное решение, даже не пытаясь проконсультироваться с нами», — сказал один из владельцев.

Теннисисты прибудут в Мельбурн в середине января и отправятся на обязательный 14-дневный карантин. Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.

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