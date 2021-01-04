На организаторов Australian Open готовятся подать в суд из-за карантина для игроков

Организаторы Открытого чемпионата Австралии столкнулись с новой проблемой за месяц до старта соревнований. Владельцы апартаментов в одном из роскошных отелей Мельбурна намерены подать в суд на организаторов в связи с их планами поместить игроков на карантин в эту гостиницу, сообщает The Sydney Morning Herald.
По словам владельцев апартаментов в Westin Melbourne, они опасаются за своё здоровье и вообще не давали согласия на проживание иностранных игроков.
«Мне 84 года, я нахожусь в группе риска и просто потрясён тем, как они пытаются продавить данное решение, даже не пытаясь проконсультироваться с нами», — сказал один из владельцев.
Теннисисты прибудут в Мельбурн в середине января и отправятся на обязательный 14-дневный карантин. Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.
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