Нидерландский теннисист с русскими корнями заразился COVID-19 и пропустит турнир в Анталье
Нидерландский теннисист российского происхождения Матве Мидделкоп заразился коронавирусом и пропустит турнир в Анталье (Турция). Об этом спортсмен сообщил на своей странице в "Твиттере".
«Этим утром здесь, в Турции, меня протестировали на коронавирус и результат теста оказался положительным. Это значит, что мне придётся отбыть карантин и я не смогу сыграть на турнире в Анталье. Надеюсь, что вовремя выздоровею и смогу сыграть в Австралии», — написал Мидделкоп.
Турнир в Анталье пройдёт с 7 по 13 января.
До этого с соревнований снялись турецкий теннисист Янки Эрел, итальянец Янник Синнер и японский теннисист Таро Даниэл. В основной сетке их заменят представитель Туниса Малек Жазири и испанец Никола Кун.
«Бабушка дошла до Берлина. Она сильная, как танк». Русские корни голландского теннисиста
Матве Мидделкоп много лет боялся призыва в российскую армию, а сейчас каждый год приезжает к русской бабушке на пельмени.
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