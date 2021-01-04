Нидерландский теннисист с русскими корнями заразился COVID-19 и пропустит турнир в Анталье

Нидерландский теннисист российского происхождения Матве Мидделкоп заразился коронавирусом и пропустит турнир в Анталье (Турция). Об этом спортсмен сообщил на своей странице в "Твиттере".

«Этим утром здесь, в Турции, меня протестировали на коронавирус и результат теста оказался положительным. Это значит, что мне придётся отбыть карантин и я не смогу сыграть на турнире в Анталье. Надеюсь, что вовремя выздоровею и смогу сыграть в Австралии», — написал Мидделкоп.

Турнир в Анталье пройдёт с 7 по 13 января.

До этого с соревнований снялись турецкий теннисист Янки Эрел, итальянец Янник Синнер и японский теннисист Таро Даниэл. В основной сетке их заменят представитель Туниса Малек Жазири и испанец Никола Кун.