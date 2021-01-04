Муж С. Уильямс — о Цириаке: у моей трёхлетней дочки больше «Шлемов», чем у этого клоуна

Американский бизнесмен Алексис Оганян, муж Серены Уильямс, продолжает критически высказываться в адрес экс-теннисиста Иона Цириака, который призвал 39-летнюю спортсменку завершить карьеру.

«Пришлось погуглить. Оказалось, что у моей трёхлетней дочки больше побед на турнирах «Большого шлема», чем у этого клоуна», — написал Оганян на своей странице в «Твиттере».

Оганян имеет в виду то, что свой 23-й «Большой шлем» на Australian Open — 2017 Серена Уильямс завоевала, будучи беременной.

Уильямс, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», завершила сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В 2020 году американка выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена располагается на 11-й позиции.