Куэрри, сбежавший из России после положительного теста на COVID-19, объяснил свой поступок

Американский теннисист Сэм Куэрри, который в октябре 2020 года вместе с женой и маленьким ребёнком самовольно покинул Санкт-Петербург, после того как получил положительный результат теста на коронавирус, объяснил свой поступок. Куэрри заявил, что был готов к двухнедельному карантину в отеле турнира, что было предусмотрено правилами, но не к лечению в больнице.

«Нашему сыну в то время было семь месяцев, и у него резались зубы, в связи с чем была небольшая температура. Поэтому я не знал, не определят ли врачи, что у него жар, то есть симптомы. Возьмут ли ребёнка и нас в разные больницы? Никто не мог ответить на этот вопрос. Никто не мог точно сказать, что мы останемся вместе.

Какие у нас были симптомы? Дня три боль в горле и насморк где-то на 1,5–2 по шкале от 1 до 10. По-моему, нам вовсе не нужно было ехать в больницу. Не знаю, поехали бы мы в туда или нет. Не знаю, каких докторов к нам пригласили бы и что бы они сказали…

Проще всего было бы остаться в отеле в России на 10–14-дневный карантин, а затем улететь домой. Именно этого я и хотел, но этот вариант у меня отняли. Вот почему я должен был сделать то, что сделал. Но ни на секунду я не подумал: «Если COVID, то убираемся отсюда».

Я не отказывал врачам, которые были у дверей, я просто попросил их прийти на следующий день, и они согласились. Читал, что нам предложили роскошные апартаменты. Нам никогда не предлагали роскошных апартаментов. Нам предложили квартиру, но не сказали, где она находится и как мы будем получать еду. Квартиру нам предлагали, только если врачи определят, что у всех троих нет симптомов.

Когда мы улетели, мы никого не подвергали опасности, мы держались отдельно, были в двойных масках, сделали всё возможное, чтобы свести к минимуму контакты», — приводит слова Куэрри Sport Illustrated.