Даниил Медведев возглавит сборную России на ATP Cup, Канада заменила Швейцарию

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Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала заявочные списки 12 команд, которые примут участие в ATP Cup 2021. Соревнования пройдут с 1 по 5 февраля в Мельбурне.

В ATP Cup примут участие 14 из 15 лучших теннисистов рейтинга АТР. Каждая команда будет состоять из четырёх игроков. Первая ракетка мира Новак Джокович возглавит сборную Сербии, а Рафаэль Надаль – команду Испании. В 2020 году в финале Сербия победила Испанию со счётом 2:1. Это противостояние украсила личная встреча Джоковича и Надаля.

Действующий победитель Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев сыграет за сборную России вместе с ещё одним игроком топ-10 Андреем Рублёвым. В российской заявке также Аслан Карацев и Евгений Донской.

Третья ракетка мира Доминик Тим возглавит сборную Австрии. Также на ATP Cup выступят команды Греции (Стефанос Циципас), Германии (Александр Зверев), Аргентины (Диего Шварцман), Италии (Меттео Берреттини), Японии (Кей Нисикори), Франции (Гаэль Монфис), Австралии (Алекс де Минор) и Канады (Денис Шаповалов), которая заменила сборную Швейцарии.

Жеребьёвка ATP Cup состоится 20 января. 12 команд будут разделены на четыре группы. Победители групп выйдут в полуфинал.