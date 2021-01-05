В квалификации турнира в Абу-Даби осталась одна россиянка

Российская теннисистка Анастасия Гасанова (12) вышла в финал квалификации турнира в Абу-Даби (ОАЭ). На старте отборочных соревнований она обыграла представительниц Мексики Джулиану Олмос со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.
За выход в основную секу стартового турнира WTA 2021 года Гасанова поспорит с японкой Эной Сибахара.
Ещё одна россиянка Яна Сизикова в первом раунде квалификации проиграла Анне Бондарь (6) из Венгрии со счётом 0:6, 1:6.
Матчи основной сетки турнира в Абу-Даби начнутся завтра, 6 января. Лидер посева американка Софья Кенин стартует матчем с победительницей квалификации. Украинка Элина Свитолина (2) в первом круге сыграет с американкой Джессикой Пегулой. Соперницей чешки Каролины Плишковой (3) будет румынка Сорана Кырстя. Представительница Беларуси Арина Соболенко (4) сразится со словенкой Полоной Херцог.
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