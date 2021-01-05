Карен Хачанов сыграет на турнире в Мельбурне

Стал известен состав участников турнира ATP в Мельбурне, который пройдёт с 31 января по 6 февраля, сообщает журналист Лука Фиорино в своём «твиттере». В календаре ATP эти соревнования заменили турнир в Аделаиде.
В заявку вошли: россиянин Карен Хачанов, бельгиец Давид Гоффен, чилиец Кристьян Гарин, американцы Джон Иснер и Райлли Опелка, поляк Хуберт Хуркач, итальянец Янник Синнер, грузин Николоз Басилашвили, серб Миомир Кецманович, представитель Казахстана Александр Бублик.
Параллельно с турниром в Мельбурне пройдёт командный ATP Cup. Россию на этих соревнованиях представят Даниил Медведев и Андрей Рублёв. В заявке также значатся Аслан Карацев и Евгений Донской.
8 февраля стартует первый турнир «Большого шлема» 2021 года — Открытый чемпионат Австралии.
- 5 января 2021
-
12:43
-
12:32
-
11:52
-
10:55
-
09:00
-
00:36
- 4 января 2021
-
22:24
-
20:07
-
19:43
-
19:03
-
14:15
-
12:13
-
11:16
-
10:09
-
09:03
-
00:59
- 3 января 2021
-
20:49
-
20:19
-
17:41
-
17:06
-
16:40
-
16:07
-
12:53
-
11:10
-
10:07
-
09:01
- 2 января 2021
-
22:11
-
13:25
-
12:56
-
11:06
-
10:19
-
09:00
- 31 декабря 2020
-
18:23
-
18:08
-
17:04