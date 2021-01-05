Карен Хачанов сыграет на турнире в Мельбурне

Стал известен состав участников турнира ATP в Мельбурне, который пройдёт с 31 января по 6 февраля, сообщает журналист Лука Фиорино в своём «твиттере». В календаре ATP эти соревнования заменили турнир в Аделаиде.

В заявку вошли: россиянин Карен Хачанов, бельгиец Давид Гоффен, чилиец Кристьян Гарин, американцы Джон Иснер и Райлли Опелка, поляк Хуберт Хуркач, итальянец Янник Синнер, грузин Николоз Басилашвили, серб Миомир Кецманович, представитель Казахстана Александр Бублик.

Параллельно с турниром в Мельбурне пройдёт командный ATP Cup. Россию на этих соревнованиях представят Даниил Медведев и Андрей Рублёв. В заявке также значатся Аслан Карацев и Евгений Донской.

8 февраля стартует первый турнир «Большого шлема» 2021 года — Открытый чемпионат Австралии.