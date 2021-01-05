Вавринка, Кирьос и Димитров вошли в состав участников второго турнира в Мельбурне

Стал известен состав второго турнира ATP в Мельбурне (Австралия), который пройдёт с 31 января по 6 февраля, сообщает журналист Лука Фиорино в своём «твиттере».
В заявку вошли: Стэн Вавринка (Швейцария), Григор Димитров (Болгария), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Борна Чорич (Хорватия), Каспер Рууд (Норвегия), Тейлор Фритц (США), Уго Умбер (Франция), Даниэль Эванс (Великобритания), Лоренцо Сонего (Италия), Адриан Маннарино (Франция), Альберт Рамос-Виньолас (Испания).
Параллельно в Мельбурне будет проходить ещё один турнир ATP, который заменил в календаре тура соревнования в Аделаиде. На этом турнире выступит российский теннисист Карен Хачанов.
С 1 по 5 февраля в Мельбурне также пройдёт командный ATP Cup. За сборную России сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублёв. В российской заявке также Аслан Карацев и Евгений Донской.
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