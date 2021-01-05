WTA определила дату возвращения традиционной рейтинговой системы

WTA подтвердила проведение женского турнира в Майами (США) в марте-апреле 2021 года, а также определила дату возвращения традиционной рейтинговой системы, сообщается в «твиттере» Scores_WTA. Действующий формат подсчёта очков в последний раз будет применяться на неделе, которая начнётся 15 марта.
В обновлённом по окончании турнира в Майами рейтинге (5 апреля) очки будут отниматься вновь и вернётся традиционная рейтинговая система.
В связи с пандемией коронавируса в 2020 году рейтинговая система была изменена. Игрокам не нужно было защищать очки, заработанные годом ранее. Ранее сообщалось, что очки, которые теннисистки заработали на турнирах в 2020 году, сгорят после того, как состоится аналогичный турнир в 2021 году, или через 52 недели — в зависимости от того, что произойдёт раньше.
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