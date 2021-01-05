У Фелисьяно Лопеса родился сын, у Стива Джонсона — дочь

Сразу два теннисиста ATP-тура сообщили о пополнении в семействе. 4 января у испанца Фелисьяно Лопеса родился сын Дарио. Супругой Фелисьяно является модель Сандра Гаго. Церемония их бракосочетания прошла 20 сентября 2019 года в день рождения игрока.

Пост доступен в «инстаграме» Фелисьяно Лопеса.

39-летний Лопес за карьеру выиграл 7 турниров ATP в одиночном разряде. В 2016 году он завоевал титул на «Ролан Гаррос» в парном разряде.

31 декабря отцом стал победитель четырёх турниров ATP, американский теннисист Стив Джонсон.

«Добро пожаловать в этот мир, Эмма Микала Джонсон. В 10:41 31 декабря ты изменила нашу жизнь навсегда. Мама и Эмма чувствуют себя прекрасно. Я уже готов баловать эту принцессу днями и ночами», — написал Джонсон.

Пост доступен в «инстаграме» Стива Джонсона.