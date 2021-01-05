Дарья Касаткина будет тренироваться с Викторией Азаренко на карантине

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о поиске спарринг-партнёров на время карантина перед австралийскими турнирами.

«Сначала я согласилась тренироваться с Игой Свёнтек. Мы уже работали вместе, и нам понравился этот опыт. Когда стала известна вся процедура изоляции, мы незамедлительно согласовали совместные тренировки в первую неделю.



Затем мы стали искать другую пару игроков, и я пообщалась с Викторией Азаренко. Тогда я ещё не знала, кого она выберет спарринг-партнёром. Оказалось, что она согласилась потренироваться с Дарьей Касаткиной.



У каждой из нас свой игровой стиль, и раз уж мы отправимся на другие турниры после Australian Open, то это отличная возможность потренироваться с хорошими игроками. Между нами прекрасные отношения. Это был великолепный выбор», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины» в «Твиттере».