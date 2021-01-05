Бублик сыграет с Карузо на старте турнира в Анталье, Герасимов — с Ламасином

Журналист Михал Самульски на своей странице в «Твиттере» опубликовал сетку турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция).

Соперником казахстанского теннисиста Александра Бублика в первом круге соревнований станет итальянец Сальваторе Карузо, белорус Егор Герасимов поборется с Тристаном Ламасином (Франция).

Публикация доступна на странице Михала Самульски в "Твиттере".

Основной розыгрыш турнира в Анталье пройдёт с 7 по 13 января. Призовой фонд соревнований составит € 300 тыс.

До этого с соревнований снялись турецкий теннисист Янки Эрел, итальянец Янник Синнер, японский теннисист Таро Даниэл и нидерландец с русскими корнями Матве Мидделкоп. В основной сетке их заменят представитель Туниса Малек Жазири и испанец Никола Кун.