Бублик сыграет с Карузо на старте турнира в Анталье, Герасимов — с Ламасином
Журналист Михал Самульски на своей странице в «Твиттере» опубликовал сетку турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция).
Соперником казахстанского теннисиста Александра Бублика в первом круге соревнований станет итальянец Сальваторе Карузо, белорус Егор Герасимов поборется с Тристаном Ламасином (Франция).
Публикация доступна на странице Михала Самульски в "Твиттере".
Основной розыгрыш турнира в Анталье пройдёт с 7 по 13 января. Призовой фонд соревнований составит € 300 тыс.
До этого с соревнований снялись турецкий теннисист Янки Эрел, итальянец Янник Синнер, японский теннисист Таро Даниэл и нидерландец с русскими корнями Матве Мидделкоп. В основной сетке их заменят представитель Туниса Малек Жазири и испанец Никола Кун.
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