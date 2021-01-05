WTA представила календарь тура до Уимблдона. Турнир в Санкт-Петербурге перенесён на март

На официальном сайте WTA было представлено расписание турниров до конца июня.
Расписание на первые семь недель было представлено ещё в декабре, оставшаяся часть календаря будет опубликована позже. Стоит отметить, что был перенесён турнир в Санкт-Петербурге. Он стартует 15 марта.
WTA-тур. Сезон-2021. Календарь
1 марта. WTA 500 Доха (Катар), WTA 250 Лион (Франция)
8 марта. Дубай (ОАЭ), Гвадалахара (Мексика)
15 марта. Санкт-Петербург, Монтеррей (Мексика)
22 марта. «Мастерс» в Майами (США)
5 апреля. Чарльстон (США), Богота (Колумбия)
12 апреля. Кубок Билли Джин Кинг, Аньнин (Китай)
19 апреля. Штутгарт (Германия), Стамбул (Турция)
26 апреля. «Мастерс» в Мадриде (Испания)
10 мая. «Мастерс» в Риме (Италия)
17 мая. Страсбург (Франция), Кёльн (Германия), Рабат (Марокко)
23 мая. Открытый чемпионат Франции
7 июня. Ноттингем (Великобритания), Хертогенбос (Нидерланды)
14 июня. Берлин (Германия), Бирмингем (Великобритания)
21 июня. Истборн (Великобритания), Бад-Хомбург (Германия)
28 июня. Уимблдон.
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