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Дарья Касаткина: хотела бы на день поменяться местами с нашим президентом

Дарья Касаткина: хотела бы на день поменяться местами с нашим президентом
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос, с кем из ныне живущих людей она хотела бы поменяться местами на один день.

«Возможно, с нашим президентом. Просто чтобы посмотреть, как всё это работает, что происходит, в чём проблемы.

Моя самая русская черта? Постоянно куда-то тороплюсь. А в Испании никто не торопится, поэтому очень сложно, я не могу привыкнуть. Постоянно всех тороплю — тренера, людей на улице. Пытаюсь ускорить процесс жизни, но у меня ничего не получается», — сказала Касаткина в интервью для канала «Мяч Поинт» в YouTube.

В 2020 году 23-летняя уроженка Тольятти провела 32 матча, в которых одержала 18 побед. Свой последний трофей Дарья завоевала на «Кубке Кремля» — 2018. В настоящее время Касаткина является 72-й ракеткой мира.

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