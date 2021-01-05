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Свитолина рассказала, почему решила тренироваться со Свёнтек на карантине в Австралии

Свитолина рассказала, почему решила тренироваться со Свёнтек на карантине в Австралии
Теннис / WTA 0
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Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему решила тренироваться с победительницей «Ролан Гаррос» Игой Свёнтек на карантине в Австралии.

«Мы и раньше тренировались вместе, мне понравился этот опыт. Как только стало известно о правилах тренировок на карантине, мы сразу же согласились работать вместе в первую неделю. Потом мы начали искать других напарниц, я разговаривала с Викторией Азаренко. Тогда я ещё не знала, кого она выберет. В итоге она решила тренироваться с Дарьей Касаткиной.

У нас с Игой разный стиль игры, и так как нам предстоит выступать на других турнирах сразу после Australian Open, это отличная возможность потренироваться с хорошими игроками. У нас отличные отношения. Думаю, это прекрасный выбор», — приводит слова Свитолиной BTU в "Твиттере".

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