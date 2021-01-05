Лоренцо Джустино потренировался с Андреем Рублёвым в Барселоне. Фото

Итальянский теннисист Лоренцо Джустино опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с россияном Андреем Рублёвым.

«Последняя тренировка с Рублёвым в Барселоне перед поездкой на Australian Open», — написал Джустино.

Посмотреть фотографию можно на странице Лоренцо Джустино в «Инстаграме».

В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). При этом россиянин, одержав лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP, выбыл из соревнований.

По итогам сезона-2020 Рублёв поделил лидерство по количеству выигранных матчей (41) с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. 2020 год уроженец Москвы завершил в ранге восьмой ракетки мира.