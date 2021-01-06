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Берреттини: сделаю прививку от коронавируса, как только смогу, потому что я устал так жить

Берреттини: сделаю прививку от коронавируса, как только смогу, потому что я устал так жить
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался на тему вакцинации от коронавируса.

«Я за вакцинацию. Сделаю прививку, как только смогу, потому что очень устал так жить.

Волнение всегда присутствует. «Пузыри», карантин, тесты — всё сложно. Когда я впервые сел в самолёт после карантина, это было похоже на фильм ужасов про зомби. Нужно быть осторожным, особенно сейчас, потому что до поездки в Австралию осталось несколько дней», — приводит слова Берреттини Ubitennis.

Игроки, прибывшие для участия в австралийских турнирах на старте сезона, будут вынуждены провести 14 дней на карантине. Старт Australian Open запланирован на 8 февраля 2021 года. Квалификация мужского турнира пройдёт в Дохе с 10 по 13 января 2021 года, женского — в Дубае в эти же даты.

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