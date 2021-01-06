Берреттини: сделаю прививку от коронавируса, как только смогу, потому что я устал так жить

Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался на тему вакцинации от коронавируса.

«Я за вакцинацию. Сделаю прививку, как только смогу, потому что очень устал так жить.



Волнение всегда присутствует. «Пузыри», карантин, тесты — всё сложно. Когда я впервые сел в самолёт после карантина, это было похоже на фильм ужасов про зомби. Нужно быть осторожным, особенно сейчас, потому что до поездки в Австралию осталось несколько дней», — приводит слова Берреттини Ubitennis.

Игроки, прибывшие для участия в австралийских турнирах на старте сезона, будут вынуждены провести 14 дней на карантине. Старт Australian Open запланирован на 8 февраля 2021 года. Квалификация мужского турнира пройдёт в Дохе с 10 по 13 января 2021 года, женского — в Дубае в эти же даты.