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10-я ракетка мира Берреттини рассказал, как его впечатлил Даниил Медведев

10-я ракетка мира Берреттини рассказал, как его впечатлил Даниил Медведев
Теннис / Australian Open 2021 0
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини сравнил ведущих игроков мира с легендарными баскетболистам НБА, а также дал высокую оценку россиянину Даниилу Медведеву.

«Леброн Джеймс тенниса? С точки зрения физической готовности и того, что они оба выстрелили в раннем возрасте, я назову Надаля. Федерера я бы сравнил с Майклом Джорданом. Джокович напоминает мне Коби Брайанта: он всегда остаётся спокойным в сложных ситуациях.

Думаю, в следующем сезоне мы увидим больше баланса. Джокович, Надаль и Федерер всё ещё будут иметь превосходство на турнирах «Большого шлема», но другие теннисисты к ним приближаются. Тим играет свободно. Медведев впечатлил меня, когда мы тренировались вместе в Лондоне. Он может стать следующим теннисистом, который выиграет турнир «Большого шлема». Однако и другие приближаются к этому уровню", — цитирует Берреттини La Stampa.

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