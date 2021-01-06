10-я ракетка мира Берреттини рассказал, как его впечатлил Даниил Медведев

10-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини сравнил ведущих игроков мира с легендарными баскетболистам НБА, а также дал высокую оценку россиянину Даниилу Медведеву.
«Леброн Джеймс тенниса? С точки зрения физической готовности и того, что они оба выстрелили в раннем возрасте, я назову Надаля. Федерера я бы сравнил с Майклом Джорданом. Джокович напоминает мне Коби Брайанта: он всегда остаётся спокойным в сложных ситуациях.
Думаю, в следующем сезоне мы увидим больше баланса. Джокович, Надаль и Федерер всё ещё будут иметь превосходство на турнирах «Большого шлема», но другие теннисисты к ним приближаются. Тим играет свободно. Медведев впечатлил меня, когда мы тренировались вместе в Лондоне. Он может стать следующим теннисистом, который выиграет турнир «Большого шлема». Однако и другие приближаются к этому уровню", — цитирует Берреттини La Stampa.
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