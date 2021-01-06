Дарья Касаткина стала первой участницей второго круга турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого раунда она одолела представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.
Дарья дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Касаткина поспорит либо с чешкой Каролиной Муховой, посеянной под 12-м номером, либо с Данкой Ковинич из Черногории. Дарья стала первой участницей второго круга.
Россиянка Анастасия Потапова сыграет с Марией Саккари (9) из Греции, Анастасия Павлюченкова — с Онс Жабер (15) из Туниса, Вероника Кудерметова — с эстонкой Анетт Контавейт, Екатерина Александрова (17) — с Зариной Дияс из Казахстана, Вера Звонарёва — с француженкой Фионой Ферро.
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