292-я ракетка мира из России вышла в основную сетку крупного турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Анастасия Гасанова (12) пробилась в основную сетку турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В финальном раунде квалификации она обыграла представительницу Японии Эну Сибахару со счётом 4:6, 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 41 минуту.

Имя первой соперницы 292-й ракетки мира в основной сетке станет известно позже. Ещё одна россиянка Яна Сизикова в первом раунде квалификации проиграла Анне Бондарь (6) из Венгрии со счётом 0:6, 1:6.



Сегодня, 6 января, во второй круг уже вышла россиянка Дарья Касаткина. Анастасия Потапова сыграет с Марией Саккари (9) из Греции, Анастасия Павлюченкова — с Онс Жабер (15) из Туниса, Вероника Кудерметова — с эстонкой Анетт Контавейт, Екатерина Александрова (17) — с Зариной Дияс из Казахстана, Вера Звонарёва — с француженкой Фионой Ферро.