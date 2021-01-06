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Вероника Кудерметова победила Анетт Контавейт на старте турнира в Абу-Даби

Вероника Кудерметова победила Анетт Контавейт на старте турнира в Абу-Даби
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби, обыграв представительницу Эстонии Анетт Контавейт, посеянную под 10-м номером, со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Вероника дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Кудерметова поспорит либо с Ярославой Шведовой из Казахстана, либо с победительницей квалификации.

Ранее во второй раунд пробилась россиянка Дарья Касаткина. Анастасия Потапова сыграет с Марией Саккари (9) из Греции, Анастасия Павлюченкова — с Онс Жабер (15) из Туниса, Екатерина Александрова (17) — с Зариной Дияс из Казахстана, Вера Звонарёва — с француженкой Фионой Ферро.

Абу-Даби. 1-й круг
06 января 2021, среда. 11:15 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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