Дарья Касаткина: я не нервничала, но были какие-то ощущения в животе

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого раунда она одолела представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:2, 3:6, 6:2.
«Первый матч после долгого перерыва всегда получается непростым. Я не нервничала, но были какие-то ощущения в животе. Матч получился сложным, трёхсетовым. Нелегко возвращаться после предсезонки. На тренировках ты можешь играть очень хорошо и всех побеждать, но когда приезжаешь на турнир, то ощущения совершенно другие. Ты чувствуешь нервы, здесь всё другое. Нелегко справиться с такими вещами в начале сезона.
Соперница сегодня была очень опасной, особенно в игре с форхенда. В её игре был виден контраст. В третьем сете мне удалось сыграть лучше, хотя я и уступала 0:2. Я играла именно так, как хотела. Я не отдавала очки просто так. Думаю, это и стало ключом к успеху", — циирует Касаткину официальный сайт тура.
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