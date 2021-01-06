Дарья Касаткина: я искала партнёршу и получила сообщение от тренера Азаренко
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как договорилась о совместных тренировках на карантине с бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси. Игроки, прибывшие в Австралию для участия в теннисных турнирах, будут отправлены на 14-дневный карантин.
«Я искала партнёршу и получила сообщение от её тренера. Я решила, что это отличная возможность потренироваться с великолепной теннисисткой», — приводятся слова Касаткиной в «твиттере» WTA Insider.
Сегодня, 6 января, Дарья пробилась во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого раунда она одолела представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.
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