Анастасия Потапова проиграла в первом круге турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Абу-Даби, проиграв представительнице Греции Марии Саккари, посеянной под девятым номером, со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.



Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 4. На счету её соперницы 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.



За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Саккари поспорит либо с американкой Кори Гауфф, либо с норвежкой Улрикке Эйкери.



Ранее во второй раунд вышли россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Анастасия Павлюченкова сыграет с Онс Жабер (15) из Туниса, Екатерина Александрова (17) — с Зариной Дияс из Казахстана, Вера Звонарёва — с француженкой Фионой Ферро.