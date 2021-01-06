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Анастасия Потапова проиграла в первом круге турнира в Абу-Даби

Анастасия Потапова проиграла в первом круге турнира в Абу-Даби
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Абу-Даби, проиграв представительнице Греции Марии Саккари, посеянной под девятым номером, со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 4. На счету её соперницы 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Саккари поспорит либо с американкой Кори Гауфф, либо с норвежкой Улрикке Эйкери.

Ранее во второй раунд вышли россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Анастасия Павлюченкова сыграет с Онс Жабер (15) из Туниса, Екатерина Александрова (17) — с Зариной Дияс из Казахстана, Вера Звонарёва — с француженкой Фионой Ферро.

Абу-Даби. 1-й круг
06 января 2021, среда. 13:00 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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