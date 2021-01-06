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Наоми Осака анонсировала выход манги, героиней которой она стала

Наоми Осака анонсировала выход манги, героиней которой она стала
Теннис / WTA 0

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака анонсировала выход комикса, героиней которого она стала.

«Родители говорили мне и моей сестре, что чтение манги — пустая трата времени. Ха-ха, угадайте, кто использовал всю эту информацию, будучи ребёнком, а теперь об этом человеке в феврале выходит целая манга? Урок такой: если у вас есть страсть, работайте в этом направлении», — написала Осака.

Пост доступен в «инстаграме» Наоми Осаки.

В 2020 году Наоми стала победительницей Открытого чемпионата США. В финале она одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Осака стала первой за 25 лет чемпионкой US Open, которая смогла победить после проигранного первого сета в финале.

Осака признана спортсменкой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
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