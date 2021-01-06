Россиянин Котов на отказе соперника вышел в финал квалификации турнира в Анталье
Российский теннисист Павел Котов (2) вышел в финал квалификации турнира ATP-250 в Анталье (Турция). Его соперник по матчу стартового раунда отборочных соревнований — 2005-я ракетка мира турок Умут Аккоюн (WC) — отказался от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 2:6. Теннисисты провели на корте 33 минуты.
За выход в основную сетку Котов поспорит с победителем противостояния Харри Хелиоваара (Финляндия) — Саси Кумар Мукунд (Индия, 9).
Поединки основной сетки турнира в Анталье пройдут с 7 по 13 января. Призовой фонд составляет € 300 тыс. Ранее с соревнований снялись турецкий теннисист Янки Эрел, итальянец Янник Синнер, японец Таро Даниэл и нидерландец с русскими корнями Матве Мидделкоп.
Бублик сыграет с Карузо на старте турнира в Анталье, Герасимов — с Ламасином
Рекомендуем вам
- 6 января 2021
-
16:16
-
15:15
-
14:32
-
14:26
-
14:15
-
13:21
-
12:46
-
11:56
-
11:04
-
09:00
-
00:16
- 5 января 2021
-
23:37
-
23:30
-
20:35
-
19:33
-
19:01
-
16:24
-
15:28
-
14:49
-
14:27
-
13:49
-
12:43
-
12:32
-
11:52
-
10:55
-
09:00
-
00:36
- 4 января 2021
-
22:24
-
20:07
-
19:43
-
19:03
-
14:15
-
12:13
-
11:16
-
10:09
Партнерский контент
Рекомендуем вам