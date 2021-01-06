Россиянин Котов на отказе соперника вышел в финал квалификации турнира в Анталье

Российский теннисист Павел Котов (2) вышел в финал квалификации турнира ATP-250 в Анталье (Турция). Его соперник по матчу стартового раунда отборочных соревнований — 2005-я ракетка мира турок Умут Аккоюн (WC) — отказался от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 2:6. Теннисисты провели на корте 33 минуты.

За выход в основную сетку Котов поспорит с победителем противостояния Харри Хелиоваара (Финляндия) — Саси Кумар Мукунд (Индия, 9).

Поединки основной сетки турнира в Анталье пройдут с 7 по 13 января. Призовой фонд составляет € 300 тыс. Ранее с соревнований снялись турецкий теннисист Янки Эрел, итальянец Янник Синнер, японец Таро Даниэл и нидерландец с русскими корнями Матве Мидделкоп.