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Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира в Абу-Даби

Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира в Абу-Даби
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Абу-Даби, проиграв представительнице Туниса Онс Жабер, посеянной под 15-м номером, со счётом 6:7 (3:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Анастасия ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Жабер поспорит либо с китаянкой Ван Яфань, либо с победительницей квалификации.

Ранее во второй раунд вышли россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Екатерина Александрова (17) сыграет с Зариной Дияс из Казахстана, Вера Звонарёва — с француженкой Фионой Ферро.

Абу-Даби. 1-й круг
06 января 2021, среда. 14:50 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3  
7 7 		6  
         
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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