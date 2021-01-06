Саккари: корты Абу-Даби очень быстрые, поэтому ключом к победе над Потаповой стала подача
Греческая теннисистка, 22-я ракетка мира Мария Саккари прокомментировала успешный старт на соревнованиях в Абу-Даби. В двух партиях она обыграла представительницу России Анастасию Потапову — 6:4, 6:2.
«На протяжении последних девяти месяцев я много работала над своей подачей. Признаюсь, сейчас всё идёт очень хорошо. Я очень довольна тем, как подаю. Хорошие результаты я связываю именно с подачей.
Я очень удивлена скоростью корта в Абу-Даби. Ещё и новые мячи значительно ускоряют процесс В связи с этим именно подача стала настоящим ключом к победе над Анастасией», — цитирует Саккари официальный сайт WTA.
Следующей соперницей Марии станет победительница матча Кори Гауфф (США) — Улрикке Эйкери (Норвегия).
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