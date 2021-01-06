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Жабер — о победе над Павлюченковой: мне было необходимо контролировать игру

Жабер — о победе над Павлюченковой: мне было необходимо контролировать игру
Теннис / WTA 0
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала успешный старт на соревнованиях в Абу-Даби. В двух партиях она обыграла представительницу России Анастасию Павлюченкову — 7:6 (7:3), 6:3.

«Честно говоря, классный матч. Тяжёлый старт турнира, который дал мне установку на дальнейшие игры: «Я не боюсь, я просто собираюсь выйти на корт и выложиться на сто процентов».

Павлюченкова потрясающе играет — если ты хоть немного отдашь ей инициативу, она полностью возьмёт встречу под свой контроль и начнёт доминировать. Я прекрасно это знала, поэтому на протяжении матча пыталась контролировать игру и как можно чаще менять темп.

В целом было весело. Понравились мои укороченные и некоторые удары навылет. В целом чувствую себя потрясающе и готова продолжать играть ещё лучше», — цитирует Жабер официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Онс станет победительница матча Катерина Бондаренко (Украина) — Ван Яфань (Китай).

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