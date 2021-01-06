Касаткина высмеяла болельщика, который назвал её мразью, а затем умничкой
Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала сообщения от одного из своих подписчиков. С разницей в два года он продемонстрировал полярное отношение к спортсменке.
В марте 2018 года подписчик отправил Дарье нелицеприятное сообщение с призывом сменить спортивное гражданство, а два года спустя поздравил с дебютной победой в сезоне.
«Люблю контрасты», — прокомментировала запись Дарья.
Фото доступно на странице Касаткиной в «Инстаграме».
Сегодня, 6 января, Касаткина одержала победу в матче первого круга соревнований в Абу-Даби — в трёх сетах она обыграла теннисистку из Китая Ван Цян со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Прошлый сезон уроженка Тольятти завершила в ранге 72-й ракетки мира. В 2020 году она одержала 18 побед при 14 поражениях.
Цуренко — о сообщениях хейтеров: «сдохни, тварь» — это классика, но чаще желают рак
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