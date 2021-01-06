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Свитолина — о турнире в Абу-Даби: круто оказаться на кортах, где провела так много времени

Свитолина — о турнире в Абу-Даби: круто оказаться на кортах, где провела так много времени
Теннис / WTA 0
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Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от игры на соревнованиях в Абу-Даби. Первой соперницей Элины станет представительница США Джессика Пегула.

«Я очень хорошо знаю центральный корт в Абу-Даби, поэтому будет здорово снова оказаться в том месте, где я провела много часов.

Думаю, Джессика — хорошая теннисистка, которая всегда играет агрессивно. К этому нужно быть готовой. Знаю, что она пропустила долгий период из-за травмы, поэтому понимания о её нынешней форме и стиле у меня нет. Мы ровесницы и выступали по юниорам в одно и то же время. Конечно, моему тренеру придётся поломать голову и составить для меня план на игру. Первый матч никогда не бывает лёгким, но я должна быть собранной», — цитирует Свитолину Gulf News.

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