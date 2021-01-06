Медведев: в 2021 году мы увидим прогресс Синнера, сравнимый с прорывом Рублёва в 2020-м

Российский теннисист Даниил Медведев назвал одно из главных теннисных ожиданий от 2021 года.



«Я много тренируюсь с Янником Синнером и вижу его прогресс. Могу сказать, что в новом сезоне мы увидим его прогресс — такой же, как продемонстрировал в 2020 году Андрей Рублёв», — заявил россиянин в интервью, опубликованном на канале Tennis TV в YouTube.



В октябре 2020 года Синнер стал самым молодым игроком, прошедшим в 1/8 стадию финала «Ролан Гаррос», за 14 лет. В ноябре 2020-го итальянец стал первым игроком 2001 года рождения, кому удалось пробиться в финал и выиграть соревнования категории АТР. На Открытом чемпионате Франции — 2020 ему удалось дойти до четвертьфинала, где он в трёх сетах уступил будущему чемпиону соревнований Рафаэлю Надалю из Испании — 6:7 (4:7), 4:6, 1:6.