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Медведев: в 2021 году мы увидим прогресс Синнера, сравнимый с прорывом Рублёва в 2020-м

Медведев: в 2021 году мы увидим прогресс Синнера, сравнимый с прорывом Рублёва в 2020-м
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Даниил Медведев назвал одно из главных теннисных ожиданий от 2021 года.

«Я много тренируюсь с Янником Синнером и вижу его прогресс. Могу сказать, что в новом сезоне мы увидим его прогресс — такой же, как продемонстрировал в 2020 году Андрей Рублёв», — заявил россиянин в интервью, опубликованном на канале Tennis TV в YouTube.

В октябре 2020 года Синнер стал самым молодым игроком, прошедшим в 1/8 стадию финала «Ролан Гаррос», за 14 лет. В ноябре 2020-го итальянец стал первым игроком 2001 года рождения, кому удалось пробиться в финал и выиграть соревнования категории АТР. На Открытом чемпионате Франции — 2020 ему удалось дойти до четвертьфинала, где он в трёх сетах уступил будущему чемпиону соревнований Рафаэлю Надалю из Испании — 6:7 (4:7), 4:6, 1:6.

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