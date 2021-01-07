Шварцман спрогнозировал победу Медведева на ТБШ в 2021 году
Аргентинский теннисист Диего Шварцман назвал одно из главных теннисных ожиданий от 2021-го года.
«Думаю, что Зверев, Циципас или Медведев выиграют один из турниров «Большого шлема», — заявил аргентинец в интервью, опубликованном на канале Tennis TV в YouTube.
Лучшими результатами Александра Зверева и Даниила Медведева на мэйджорах являются финалы — россиянин играл в решающем матче US Open 2019 (проиграл Надалю), а немец — US Open 2020 (проиграл Тиму). Стефанос Циципас на турнирах „Большого шлема“ дважды доходил до полуфиналов (Australian Open 2019 и „Ролан Гаррос“ — 2020). При этом грек и россиянин выигрывали два последних Итоговых турнира АТР, оба раза обыгрывая в финальном матче Доминика Тима.
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