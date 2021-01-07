Источник: топовые игроки могут избежать карантина перед Australian Open

Ведущие игроки мира могут не проходить карантин после прибытия в Мельбурн накануне Australian Open. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николас Финк со ссылкой на издание Kronen Zeitung.
По информации источника, теннисисты могут избежать изоляции и провести время перед австралийским мэйджором не в Мельбурне, а в Аделаиде. Эту информацию подтвердил отец третьей ракетки мира Доминика Тима Вольфганг Тим. При этом он оговорился, что официально такие правила ещё не утверждены. Кто именно из топ-теннисистов может получить такое поощрение, также не сообщается.
Напомним, по первоначальной версии организаторов, теннисисты прибудут в Мельбурн в середине января и отправятся на обязательный 14-дневный карантин. Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.
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