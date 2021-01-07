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Джокович поздравил болельщиков с Рождеством

Джокович поздравил болельщиков с Рождеством
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил болельщиков с Рождеством. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал семейное фото у камина.

«С Рождеством Христовым. Желаем всем мира и умиротворения: в душе, сердце и разуме», — подписал снимок Джокович.

Серб — 17 кратный победитель турниров «Большого шлема». Восемь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз становился победителем Уимблдонского турнира, трижды с триумфом заканчивал Открытый чемпионат США и один раз побеждал на «Ролан Гаррос».

В 2020 году Новак Джокович стал победителем Australian Open и соревнований в Дубае, Цинциннати и Риме. В 46 проведённых матчах одержал 41 победу и в шестой раз в карьере завершил сезон в ранге первой ракетки мира.

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