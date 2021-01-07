Роддик: раньше Федерер был лучшим в атаке и защите. Сейчас он не хочет много обороняться

Экс первая ракетка мира из США Энди Роддик рассказал об изменениях в стиле игры швейцарца Роджера Федерера.



«Думаю, что в свои лучшие годы Федерер был самым атакующим игроком в мире и в то же время лучшим обороняющимся теннисистом планеты.



В последние годы ситуация изменилась, причём произошло это ещё до его последней травмы. Теперь Роджер не хочет вести затяжные розыгрыши, предпочитая их заканчивать как можно быстрее. Если розыгрыш не закончился после его первых двух или трёх ударов, он делает всё, чтобы он завершился после четвёртого. Конечно, если счёт не «ровно» или «по 30». То же самое мы наблюдали в игре Пита Сампраса на протяжении большей части его карьеры", — цитирует Роддика Tennis World USA.