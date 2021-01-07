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Елена Рыбакина с уверенной победы стартовала на турнире в Абу-Даби

Елена Рыбакина с уверенной победы стартовала на турнире в Абу-Даби
Теннис / WTA 0
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого раунда она победила представительницу Италии Лукрецию Стефанини со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час.

Елена, будучи шестой сеяной, пять раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Её соперница не отметилась эйсами, допустила одну ошибку на подаче и реализовала единственный имевшийся у неё брейк-пойнт.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Александрова поспорит с победительницей пары Аранча Рус (Нидерланды) — Сиюй Ван (Китай).

Ранее во второй круг турнира в Абу-Даби вышли Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Ещё две россиянки, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, проиграв, покинули одиночный розыгрыш соревнований.

Абу-Даби. 1-й круг
07 января 2021, четверг. 09:10 МСК
Лукреция Стефанини
Италия
Лукреция Стефанини
Л. Стефанини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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