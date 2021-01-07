Елена Рыбакина с уверенной победы стартовала на турнире в Абу-Даби

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого раунда она победила представительницу Италии Лукрецию Стефанини со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час.



Елена, будучи шестой сеяной, пять раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Её соперница не отметилась эйсами, допустила одну ошибку на подаче и реализовала единственный имевшийся у неё брейк-пойнт.



За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Александрова поспорит с победительницей пары Аранча Рус (Нидерланды) — Сиюй Ван (Китай).



Ранее во второй круг турнира в Абу-Даби вышли Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Ещё две россиянки, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, проиграв, покинули одиночный розыгрыш соревнований.